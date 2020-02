In der Diskussion über den Wechsel an der CDU-Spitze regt der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther an, auch im nächsten Bundestagswahlkampf auf Bundeskanzlerin Merkel als Zugpferd zu setzen.

Mit ihr habe man alle Chancen, ein sehr gutes Ergebnis zu holen, sagte der CDU-Politiker gestern Abend im ARD-Fernsehen. Die CDU könne von den Sympathien profitieren, die sie bei den Menschen habe. Günther betonte, Bewerber für den Parteivorsitz müssten den Kurs klar bestimmen und sich in der politischen Mitte positionieren. Nötig sei eine deutliche Abgrenzung nach Rechts.



Die scheidende CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer beginnt heute mit Einzelgesprächen über die Regelung ihrer Nachfolge. Dazu trifft sie sich zunächst mit dem früheren Unionsfraktionschef Merz, der als einer der möglichen Kandidaten gilt. Morgen folgen dann getrennte Beratungen mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet und Bundesgesundheitsminister Spahn. Bei den Gesprächen dürfte es neben dem Parteivorsitz der CDU auch um die Kanzlerkandidatur der Union gehen. Der CSU-Vorsitzende Söder hat bereits auf das Mitspracherecht seiner Partei hingewiesen.