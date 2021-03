Nach der Aussetzung der Astrazeneca-Impfungen für Unter-60-Jährige plädiert der CDU-Politiker Frei dafür, die Impfreihenfolge für das Vakzin zu lockern.

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag sagte im Deutschlandfunk, er halte den entsprechenden Vorschlag des CSU-Vorsitzenden Söder für sinnvoll. Jetzt sei die Zeit, die Hausarzt- und Betriebsarztpraxen in die Impfkampagne einzubinden. Diesen müsse man vertrauen und dürfe nicht mehr mehr sklavisch an der Reihenfolge festhalten, meinte Frei.



Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten gestern Abend nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission beschlossen, den Corona-Impfstoff von Astrazeneca künftig nur noch für Menschen über 60 Jahre zu verwenden. Hintergrund sind Fälle von Hirnvenen-Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Immunisierung. Bundeskanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn warben um Vertrauen und erklärten, Transparenz sei der richtige Weg in einer solchen Situation. Spahn rief die über 60-Jährigen auf, sich impfen zu lassen. Sie könnten nun schneller ein Impfangebot bekommen. Das Mittel von Astrazeneca sei sehr wirksam, gerade auch bei den Älteren.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 30.03.)

+ Ferien: Was wird aus dem Osterurlaub? (Stand 23.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 26.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 19.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 27.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.