Einbürgerungen

Der Unionspolitiker Frei erklärte im Interview der Woche des Deutschlandfunks , wenn es um ältere Menschen gehe, die schon lange in Deutschland lebten, sei es richtig, pragmatische Lösungen bei der Einbürgerung zu finden. Grundsätzlich habe er aber Bedenken gegen die Pläne der Bundesregierung, die Staatsbürgerschaft bereits nach fünf statt wie bisher nach acht Jahren zu ermöglichen. Die Fristen zu verkürzen, sei der falsche Ansatz, sagte Frei. Der deutsche Pass solle erst am Ende einer gelungenen Integration stehen. Auch das Prinzip der Mehrstaatigkeit hält der Unionspolitiker für falsch und sieht mehrere Staatsangehörigkeiten als Ausdruck von Integrationsproblemen. Die doppelte Staatsbürgerschaft dauerhaft und flächendeckend hinzunehmen, sei problematisch, argumentiert Frei.

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch bereits Pläne für eine erleichterte Zuwanderung von Fachkräften beschlossen. Aber auch Menschen, die schon länger in Deutschland leben, sollen nach den Plänen der Ampel-Koalition die Chance erhalten, leichter und schneller die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Statt wie bisher nach acht Jahren soll man in Zukunft bereits nach fünf Jahren Aufenthalt im Land deutscher Staatsbürger werden können. Menschen, die sich besonders gut integriert haben, etwa indem sie gute Leistungen in Schule oder Beruf gezeigt oder sich ehrenamtlich engagiert haben oder besonders gut Deutsch sprechen, sollen sogar schon nach drei Jahren Deutsche werden können. Auch doppelte oder mehrfache Staatsangehörigkeiten sollen mit dem Gesetz erleichtert werden.

