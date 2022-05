Auslandseinsatz in Westafrika

Das Bundeskabinett hatte gestern ein neues Mandat für die deutsche Beteiligung an der UNO-Stabilisierungsmission Minusma in Mali beschlossen. Die auf Eis gelegte EU-Ausbildungsmission EUTM soll in Folge des Militärputsches in Mali neu gewichtet werden. Geplant ist nun ein Einsatzschwerpunkt im benachbarten Niger, wo deutsche Einheiten einheimische Kräfte für den Kampf gegen Terrorismus und bewaffnete Banden ausbilden.