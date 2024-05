Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter (Imago / Bernd Elmenthaler)

So würden die ukrainischen Streitkräfte an dieser Stelle entlastet. Sie könnten sich dann auf die Luftverteidigung weiter östlich konzentrieren. Der CDU-Politiker plädierte auch dafür, die Entsendung von Truppen in die Ukraine zu prüfen, etwa für Sanitätsdienste, Minenräumung oder Logistik und Instandsetzung. Dies sei völkerrechtlich zulässig und sicherheitspolitisch sinnvoll, betonte Kiesewetter.

