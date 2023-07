Politik in Deutschland

NRW-Gesundheitsminister Laumann (CDU) warnte davor, die Krankenhausplanung zentral aus Berlin zu steuern (dpa / Marcel Kusch)

Den etablierten Parteien gelinge es nicht mehr, einen großen Teil der Bevölkerung zu erreichen, sagte Laumann im Deutschlandfunk. Aus der jetzigen Situation profitierten auf jeden Fall die Falschen. Der große Zulauf zur AfD sei ein Zeichen dafür, dass die Akzeptanz des demokratischen Systems im Allgemeinen gelitten habe, erklärte der CDU-Politiker, der auch nordrhein-westfälischer Gesundheitsminister ist. Die AfD liegt in Umfragen derzeit bei bis zu 20 Prozent.

Berlins Bürgermeister Wegner (CDU) fordert "gutes Regieren"

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Wegner, sprach von Zahlen, die jeden Demokraten aufrütteln müssten. Als Strategie empfahl der CDU-Politiker gutes Regieren. Was die Bundesregierung derzeit liefere, etwa beim sogenannten Heizungsgesetz und in vielen anderen Bereichen, schaffe keinerlei Vertrauen. Man nehme nur Streit und Uneinigkeit wahr, sagte Wegner im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Er warnte vor einem Schaden für die politisch-demokratische Mitte.

Außenministerin Baerbock (Grüne) fordert mehr Einigkeit in der Ampel-Koalition

Außenministerin Baerbock von den Grünen mahnte mehr Einigkeit in der Ampel-Koalition an. Monatelang öffentlich geführte Auseinandersetzungen machten es populistischen Parteien leichter, sagte sie der Mediengruppe Bayern. Zugleich warnte Baerbock davor, es sich zu einfach zu machen: Populismus biete vermeintlich einfache Antworten an. Unsere Welt sei aber komplex, dagegen könne man kein Schwarzweiß-Denken setzen.

