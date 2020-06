Der Oberbürgermeister von Münster, Lewe, hat bestürzt auf den Fall schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in seiner Stadt reagiert.

Er sei erschrocken, das dies in Münster habe geschehen können, erklärte der CDU-Politiker. Die betroffenen Kinder seien nun in sicheren Einrichtungen und erhielten dort umfassende professionelle Hilfe.



Die Polizei hatte gestern elf Tatverdächtige festgenommen, sieben von ihnen befinden sich in Untersuchungshaft. In einer Kleingartenanlage der Stadt sollen mehrere Männer Kinder im Alter von fünf, zehn und zwölf Jahren missbraucht haben. Bilder davon wurden im sogenannten Darknet angeboten. Die Ermittler stellten in einem Serverraum des Hauptverdächtigen große Mengen an Datenträgern sicher.