Henning Otte (CDU) (picture alliance / Flashpic)

Er sagte im Deutschlandfunk, es müsse abgewogen werden, mit heißem Herzen, aber mit kühlem Verstand. Der russische Angriff auf die Ukraine sei kein Nato-Bündnisfall.

Deutschland habe Defensivwaffen an die Ukraine geliefert, und dies zeige bereits Wirkung, so Otte. Die Entscheidung der Nato, keine Flugverbotszone in der Ukraine einzurichten, nannte der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses sachgemäß, auch wenn das schwer zu akzeptieren sei.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte enttäuscht auf die Entscheidung der Nato reagiert und dem Bündnis vorgeworfen, für künftige Tote mitverantwortlich zu sein. - Nato-Generalsekretär Stoltenberg hatte erklärt, man verstehe zwar die Verzweiflung der ukrainischen Regierung. Wenn sich die Nato aber direkt militärisch in den Konflikt mit Russland einmische, würden zahlreiche weitere Länder in Europa in den Krieg hineingezogen.

