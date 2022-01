Max Otte, Vorsitzender der Werteunion (picture alliance / rtn - radio tele nord / Ulrike Blitzner)

Otte wurde durch die AfD nominiert. Das Amt und die Kandidatur stünden über den Parteien, sagte er im Beisein der AfD-Fraktionsvorsitzenden Chrupalla und Weidel. Er sehe die Kandidatur als eine Möglichkeit, Gräben zuzuschütten. Wenn man für das höchste Staatsamt vorgeschlagen werde, was über den Parteien stehe, sei das in seinen Augen keine Zusammenarbeit. "Es ist eine individuelle Entscheidung, ob ich diesen Vorschlag annehme oder nicht", sagte Otte.

Die CDU hat Otte aufgefordert, die Partei zu verlassen. Der scheidende Generalsekretär Ziemiak sagte in Berlin, wer nicht unverzüglich ausschließe, sich durch AfD-Vertreter wählen zu lassen, verletze das Wertefundament der CDU in so erheblichem Maße, dass er keinen Platz mehr in der Partei habe. Zuvor hatten bereits mehrere namhafte CDU-Mitglieder den Austritt Ottes verlangt.

Die CDU-Spitze hat Otte eine Frist bis 17.30 Uhr gesetzt, um sich zu erklären. Danach will der Bundesvorstand über das weitere Vorgehen beraten.

Kreisverband will Verfahren einleiten

Die Kölner CDU hat bereits erklärt, ein Parteiausschlussverfahren gegen Otte einzuleiten. Das habe der Kreisverband gemeinsam mit dem Landesverband und der Bundespartei beschlossen, sagte die Sprecherin der Kölner CDU der Deutschen Presse-Agentur. Die Kölner CDU-Sprecherin betonte, man beobachte Otto schon länger sehr kritisch und gehe davon aus, dass nun die Voraussetzungen für einen Parteiausschluss gegeben seien. Otte gehört dem Kölner Kreisverband an.

Die Werte-Union ist eine Gruppierung konservativer Christdemokraten. Sie firmiert als eingetragener Verein und zählt nicht zu den offiziellen Parteigliederungen.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.