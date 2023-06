"Air Defender 2023"

CDU-Politiker Otte: "Zeichen der Stärke"

Zum Abschluss des Großmanövers "Air Defender 2023" will die Luftwaffe heute Bilanz ziehen. Inspekteur Gerhartz wird sich auf dem Militärflughafen in Jagel in Schleswig-Holstein äußern. Der CDU-Politiker Otten lobte die Übung als Zeichen der Stärke und forderte mehr Mittel für die Bundeswehr.

23.06.2023