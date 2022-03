Norbert Röttgen. (picture alliance/dpa | Michael Kappeler)

Man müsse alles tun, was möglich sei, um die Ukrainer in ihrem Kampf gegen Putin und für die Freiheit zu unterstützen, schrieb Röttgen in einem Gastbeitrag für den Berliner "Tagesspiegel". Die Gas- und Ölimporte aus Russland seien "jetzt" zu stoppen. Die ausbleibenden Lieferungen ließen sich durch Gasvorräte bis zum nächsten Winter ersetzen, gab er sich überzeugt. Ein Importstopp für Öl und Gas werde zwar wahrscheinlich zu Lasten anderer Ziele wie Klimaschutz und dem Ende der Kernenergie gehen. Aber für viele Ukrainer werde es zu spät sein, wenn man jetzt weiter zögere, führte Röttgen aus. Unterstützung bekam er von CDU-Vize Prien.

CDU-Chef Merz hatte dagegen gestern gesagt, man lehne es derzeit ab, die Gas- und Ölimporte aus Russland wegen des Krieges in der Ukraine zu stoppen. Die Partei sehe das Problem, habe aber die Diskussion noch nicht abgeschlossen. Merz und Röttgen hatten gegeneinander um den Parteivorsitz kandidiert.

Lindner gegen Embargo

FDP-Chef Lindner lehnte ein Embargo auf russisches Öl und Gas dagegen ab. Verzichte man auf Gas-, Öl- und Kohlelieferungen aus Russland würden die Preise in Westeuropa und in der Welt wegen der erwartbaren Knappheit dramatisch steigen, sagte Lindner auf Bild TV. Zudem wäre es nicht einfach, Kohle, Gas und Öl anderswo zu kaufen. Der Finanzminister erteilte zugleich Überlegungen über Steuersenkungen beim Benzin eine Absage.

Außenministerin Baerbock sagte zu solchen Boykott-Forderungen, ein Stopp müsse auf Monate tragen und gut vorbereitet werden. Die Grünen-Politikerin verwies im ARD-Fernsehen auf eine hohe Abhängigkeit Deutschlands von Steinkohle aus Russland.

Der Ölpreis ist derzeit so hoch wie seit 2008 nicht mehr.

