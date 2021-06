Der CDU-Politiker Röttgen hat vor einer zunehmenden Spaltung außenpolitischer Vorstellungen in Ost- und Westdeutschland gewarnt.

Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung müsse man dringend darüber sprechen, dass sich die politischen Präferenzen in Ost und West wieder auseinander entwickelten, sagte Röttgen im ARD-Fernsehen. So sei zum Beispiel die Wahrnehmung Russlands sehr heterogen. Während man in den östlichen Bundesländern mitunter näheren Kontakt auch zu Präsident Putin suche, sei man im Westen meist kritischer. Auch innenpolitisch gebe es viele Unterschiede, betonte Röttgen. Während etwa der Hauptgegner der CDU im Westen die Grünen seien, handele es sich im Osten um die AfD. Dies sei ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich die gesellschaftlichen Situationen derzeit seien.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.