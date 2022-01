Der Vizevorsitzende der Innenministerkonferenz, Thomas Strobl, appelliert an die Menschen, sich bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen von Extremisten zu distanzieren. (imago/Lichtgut/Max Kovalenko)

Der baden-württembergische CDU-Politiker sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, friedlich gesinnte Demonstranten sollten sich unmissverständlich von geistigen Brandstiftern und Extremisten, die zur Gewaltausübung bereit seien, distanzieren. Sie sollten sich nicht vor deren Karren spannen lassen.

Tausende Menschen hatten am Wochenende in mehreren deutschen Städten erneut gegen die Corona-Einschränkungen und eine mögliche Impfpflicht demonstriert. Die größte Kundgebung gab es in Hamburg mit rund 13.700 Teilnehmern, wie die Polizei mitteilte. In Magdeburg gingen ingesamt rund 5.000 Menschen auf die Straße. Mehrere Teilnehmer versuchten dort, Polizeiabsperrungen zu durchbrechen. Beamte setzten vereinzelt Pfefferspray ein.

Auch in Frankreich und Österreich kam es am Wochenende zu Protesten gegen die Corona-Politik der Regierungen.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.