Die umweltpolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Dött, hat Vorwürfe zurückgewiesen, die Bundesregierung zeige beim Klimaschutz zu wenig Ehrgeiz. Sie sei "zuversichtlich", dass Deutschland die geplante CO2-Minderung bis 2050 erreichen werde, sagte die CDU-Politikerin im Dlf. Die Stickoxid-Belastung in den Innenstädten werde sich in den nächsten Jahren "einfach auswachsen".

Dött riet dazu, nach Berichten wie dem des Weltklimarats erst einmal Ruhe zu bewahren. "Wir können doch nicht bei jedem Bericht auf einmal unsere ganze Position wieder umschalten. Lassen Sie uns doch einfach auch mal arbeiten", verlangte Dött im Dlf. Die europäischen Klimaziele seien ambitioniert und sie müssten mit Bedacht umgesetzt werden. "Nicht auf Knopfdruck. Da verlieren wir Arbeitsplätze, da verlieren wir Wirtschaftswachstum", warnte die CDU-Politikerin.



Um den klimaschädlichen CO2-Ausstoss zu senken, sind nach Meinung Dötts vor allem Einsparungen in der Energiewirtschaft und in der Industrie erforderlich, nicht in erster Linie im Verkehrssektor. Bei der Minderungs von Stickoxiden sei man ohnehin "ganz gut aufgestellt", erklärte sie - unter anderem mit der geplanten Umrüstung kommunaler Diesel-Fahrzeuge. In mehreren deutschen Innenstädten drohen allerdings Fahrverbote, in Hamburg wurden sie bereits für bestimmte Diesel-Autos verhängt.



Der Klimaexperte Schellnhuber warf der Bundesregierung vor, zu wenig für den Klimaschutz zu tun. Er sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es gebe eine erschreckende Kluft zwischen Reden und Handeln. Der frühere Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung zeigte sich überzeugt, dass die Bundesrepublik auf Braunkohle als Energieträger innerhalb weniger Jahre verzichten könnte. Diese sei der emissionsintensivste Brennstoff von allen.