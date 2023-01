Panzer-Lieferungen an die Ukraine

Kampfpanzer Leopard 2 auf dem Truppenübungsplatz Bergen bei einer Gefechtsvorführung. (IMAGO / Björn Trotzki / IMAGO / Björn Trotzki)

Es wird erwartet, dass er dann die Entscheidung zur Panzer-Lieferung an die Ukraine offiziell bekanntgeben wird. Gestern hatten mehrere Medien übereinstimmend gemeldet, dass Deutschland 14 eigene Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A6 liefern und anderen Ländern die Ausfuhr weiterer Systeme genehmigen will.

Die CDU-Verteidigungspolitikerin Güler sagte im Deutschlandfunk, dies sei die richtige Entscheidung, aber definitiv zu spät. Wenn Scholz die Entscheidung bereits im vergangenen Frühjahr getroffen hätte, wären die Panzer bereits in der Ukraine und diese wäre besser gewappnet. Güler warf Scholz vor, dass seine eigene "Zeitenwende"-Rede nicht bei ihm angekommen sei. Der Fraktionschef der Linken, Bartsch, sprach dagegen von einer gefährlichen Entscheidung. Sie führe nicht in Richtung Frieden. Der AfD-Kovorsitzende Chrupalla warnte, Deutschland drohe nun in den Krieg hineingezogen zu werden.

