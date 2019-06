Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Maag, rechnet mit einer baldigen Einigung auf ein Tabakwerbeverbot.

Man sei auf einem Kompromisskurs, sagte Maag im Deutschlandfunk. Der Widerstand innerhalb ihrer Fraktion bröckele. Sie gehe davon aus, dass nach der Sommerpause eine Einigung vorliege, die "im Wesentlichen ein Tabakwerbeverbot vorsieht". Derzeit sei man noch in der Diskussion, was Übergangsregelungen angehe und wie man mit Werbung für E-Zigaretten umgehe.



In einer Regierungsbefragung am Mittwoch hatte sich Bundeskanzlerin Merkel für ein Verbot der Außenwerbung für Tabakprodukte ausgesprochen. "Wenn es nach mir geht, sollten wir die Werbung für Tabakprodukte verbieten", sagte sie. Sie räumte aber ein, das Thema sei in der Unions-Bundestagsfraktion hoch umstritten. Ein Antrag der Grünen auf ein Verbot für Tabakwerbeplakate scheiterte am Donnerstag im Bundestag. Deutschland ist das letzte Land in der EU, das großflächige Werbung für Zigaretten zulässt.