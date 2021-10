Der Düsseldorfer Politikwissenschaftler Ulrich von Alemann hält es für äußerst unwahrscheinlich, dass der CDU-Vorsitzende Laschet noch Bundeskanzler werden kann.

Er sagte im Deutschlandfunk, dafür gebe es auch innerhalb der Union zu viel Gegenwind. Eine Jamaika-Koalition ohne Laschet sei ebenfalls unrealistisch, so von Alemann. Das wahrscheinlichste Szenario sei eine rot-grün-gelbe Regierung.



Der Politikwissenschaftler beschrieb den Zustand der CDU als "Hühnerhaufen, der durcheinander rennt, weil gleich mehrere Füchse am Eingang zum Stall drohen." Viele in der Partei seien der Meinung, dass im Wahlkampf sowohl der Kurs als auch die Kampagne und der Kandidat falsch gewesen seien.



Von Alemann bezweifelte, dass der frühere Unionsfraktionschef Merz die CDU zurück zum Erfolg führen könnte. Zwar hätte Merz - sollte er antreten - in einem möglichen Mitgliedervotum gute Chancen auf den Parteivorsitz, so der Wissenschaftler. Mit Merz würde die Partei aber weiter nach rechts rücken - die Union habe jedoch bei der Bundestagswahl Stimmen in der Mitte verloren, nicht rechts.



Mehr Informationen und Entwicklungen finden Sie in unserem Blog zur Bundestagswahl.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.