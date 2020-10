Den für Anfang Dezember geplanten Präsenzparteitag der CDU zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden wird es nicht geben.

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Abend nach gut fünfstündigen Beratungen der engsten Parteispitze in Berlin. Es sei ein Rahmen für das weitere Vorgehen erörtert worden, hieß es. Parteichefin Kramp-Karrenbauer wolle die CDU-Gremien morgen unterrichten. Am Mittag wird sich zudem Generalsekretär Ziemiak öffentlich äußern.



Neben dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet gehören der frühere Fraktionschef Merz und der Außenpolitiker Röttgen zu den Bewerbern um den Vorsitz der Christdemokraten.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.