Den für Anfang Dezember in Stuttgart geplanten Präsenzparteitag der CDU zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden wird es nicht geben.

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Abend nach gut fünfstündigen Beratungen der engsten Parteispitze in Berlin. Es sei ein Rahmen für das weitere Vorgehen erörtert worden, hieß es. Parteichefin Kramp-Karrenbauer werde die CDU-Gremien heute unterrichten. Der Tageszeitung "Die Welt" zufolge will sie vorschlagen, das Treffen zu verschieben. Falls eine weiter kritische Infektionslage einen Präsensparteitag auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht zulasse, solle

ein Digitalparteitag stattfinden. Am Mittag wird sich zudem Generalsekretär Ziemiak öffentlich äußern.



Neben dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet gehören der frühere Fraktionschef Merz und der Außenpolitiker Röttgen zu den Bewerbern um den Vorsitz der Christdemokraten.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.