Die CDU will nach den Worten von Bundeskanzlerin Merkel unabhängig von der Entscheidung über den künftigen Parteivorsitz gemeinsam mit der SPD weiterregieren. Merkel sagte nach einer Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin, man teile die gemeinsame Überzeugung, dass das Bündnis auf Basis des Koalitionsvertrages weitergeführt werde.

Das sei eine wichtige Botschaft. SPD-Chefin Nahles sagte nach einer Klausurtagung ihrer Partei in Berlin, ein möglicher Ausstieg aus der Großen Koalition sei bei den Beratungen kein Thema gewesen. Es werde auch keinen vorgezogenen Parteitag oder Sonderparteitag geben.



CDU-Bundesgeschäftsführer Schüler stellte ebenfalls in Berlin Einzelheiten zu den geplanten Regionalkonferenzen vor, auf denen sich die Kandidaten und Kandidatinnen für den Parteivorsitz der Basis präsentieren können. Es werde zwischen Mitte und Ende dieses Monats acht solcher Konferenzen geben. So sollten die CDU-Mitglieder die Möglichkeit bekommen, die Vorstellungen der einzelnen Kandidaten besser kennenzulernen. Schüler betonte, das sei ein Beitrag zu mehr Transparenz und innerparteilicher Demokratie.



Alle Bewerber für den Vorsitz müssten von einem CDU-Verband offiziell nominiert werden. Weitere Kandidaten für die Nachfolge von Kanzlerin Merkel im Parteivorsitz könnten auch noch auf dem Bundesparteitag im Dezember vorgeschlagen werden.