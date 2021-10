Nach den Stimmenverlusten bei der Bundestagswahl verlangt der CDU-Politiker Röttgen unter anderem eine personelle Neuaustellung der Partei.

Er sagte dem "Tagesspiegel", man müsse jetzt ehrlich das aussprechen, was ohnehin jeder wisse: Die fehlende Akzeptanz des Kandidaten Laschet sei der Hauptgesprächsgegenstand im Wahlkampf gewesen. Das wisse dieser auch. Es reiche jetzt aber nicht, nur eine Person auszuwechseln. Der Erneuerungsprozess müsse umfassend sein: Partei, Fraktion, Inhalte, Kommunikation und Personal. Röttgen betonte, dass dieser Prozess stattfinden müsse, egal ob die Unionsparteien an der Regierung beteiligt seien oder in die Opposition gingen.

