Das CDU-Präsidiumsmitglied Röttgen hat die Behauptung zurückgewiesen, die Basis der Partei wünsche sich eine konservativere Ausrichtung.

Er verwies darauf, dass die Partei rund 400.000 Mitglieder mit unterschiedlichen Meinungen habe. Es gebe also nicht "die Basis", sagte Röttgen im Deutschlandfunk. Zugleich bekräftigte er seinen Wunsch, neuer CDU-Vorsitzender zu werden. Es müsse in der Partei konservative Politiker geben, der Vorsitzende müsse aber in der modernen Mitte stehen. Er wolle die CDU an dieser Stelle vorantreiben.



Röttgen reagierte damit auch auf Berichte, der Wirtschaftspolitiker Merz wolle das konservative Lager um sich scharen und gegen Röttgen in Stellung bringen. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung will er darum den noch amtierenden Bundesgesundheitsminister Spahn von einer eigenen Kandidatur als Parteivorsitzender abbringen. Merz distanzierte sich heute allerdings per Twitter von diesem Bericht und schrieb wörtlich: "Nicht mein Absender, nicht meine Handschrift".

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.