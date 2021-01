Der Kandidat für den Vorsitz der CDU, Röttgen, hat Kritik am schleppenden Start der Corona-Impfungen in Deutschland zurückgewiesen.

Er finde es richtig, dass die deutsche Politik einem Impf-Nationalismus eine klare Absage erteilt habe, sagte Röttgen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er sei davon überzeugt, dass die Produktionskapazitäten ausgeweitet und neue Mittel hinzukommen würden. Im Sommer werde man einen hohen Impfgrad von 60 Prozent oder mehr erreichen.



Röttgen sprach sich dafür aus, Geimpften in der Pandemie wieder mehr Freiheiten zu gewähren. Die Einschränkung von Freiheit sei nur gerechtfertigt, solange eine Gefährdung vorliege.



Die Corona-Impfungen haben in Deutschland am 27. Dezember offiziell begonnen. Nach jüngsten Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden inzwischen mehr als 188.500 Menschen einmal geimpft. Für den vollen Schutz sind zwei Impfungen nötig.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.