CDU-Politiker haben die Rückkehr zur Wehrpflicht oder die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht gefordert.

Der Bundestagsabgeordnete Sensburg schlug in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" einen verpflichtenden einjährigen Dienst bei der Bundeswehr für Männer und Frauen vor. Der hessische Bundestagsabgeordnete Veith machte sich dagegen für eine allgemeine Dienstpflicht stark. Der einjährige Dienst könnte seiner Ansicht nach bei der Bundeswehr, dem Technischen Hilfswerk oder in der Gesundheitsversorgung geleistet werden. Die Vorschläge sollen nun in der CDU debattiert werden und könnten dann in ein neues Grundsatzprogramm der Partei einfließen. Beim Parteitag im Herbst soll es dazu eine Abstimmung geben.



Die Wehrpflicht war 2011 ausgesetzt worden. Seitdem hat die Bundeswehr Probleme, neues Personal anzuwerben.