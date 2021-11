In der CDU wird die Forderung nach einer raschen Klärung der offenen Führungsfrage lauter.

Der saarländische Ministerpräsident Hans sagte vor einer Präsidiumssitzung in Berlin, ein Bundesparteitag erst im kommenden Jahr sei zu spät. Es sei nicht akzeptabel, dass man die derzeit drängenden Fragen alleine den potenziellen Koalitionären der Ampelkoalition überlasse. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst forderte, schnell zu Entscheidungen zu kommen. Die CDU sei nicht für Selbstbeschäftigung gegründet worden, sondern dafür, sich um die Anliegen der Menschen zu kümmern.



In der CDU-Spitze wird aber mit Blick auf den Zeitplan auch ein Parteitag erst am 21. Januar ins Auge gefasst. Heute beraten Präsidium und Bundesvorstand der Partei über das Verfahren zur Nachfolge des Vorsitzenden Laschet. Als wahrscheinlich gilt eine Mitgliederbefragung.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.