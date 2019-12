Der Islam gehört zu Deutschland - oder nicht? Die Formulierung dieses Satzes sorgt seit Jahren in der Union für Diskussionen. Diesen Streit könnte die CDU Sachsen-Anhalt nun aufs Neue anfachen. Denn die Partei sucht nach einer Positionierung im Wahlkampf für die Landtagswahl 2021.

In einem sogenannten Grundlagenpapier bespricht die CDU Sachsen-Anhalt verschiedene politische Themen, so auch die Flüchtlingspolitik. Bei diesem Unterpunkt heißt es unter anderem: "Die in Deutschland lebenden Muslime nehmen ihr Grundrecht auf freie Religionsausübung in Anspruch und sind Teil unseres Landes. Mit Blick auf unsere kulturellen Werte und historischen Prägungen gilt aber auch, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Im Rahmen der zu schützenden Religionsfreiheit soll die Vollverschleierung im öffentlichen Raum weitestgehend verboten werden. Wir wollen keine doppelte Staatsbürgerschaft für Menschen, die unsere Sicherheit gefährden."

Die Formulierung spaltet die Union

Die Formulierung des Satzes, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht, spaltet die Unionsparteien seit einigen Jahren. "Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland", sagte der damalige Bundespräsident Christian Wulff 2010. Schon 2006 sagte Wolfgang Schäuble als Bundesinnenminister: "Der Islam ist Teil Deutschlands und Europas". Bundeskanzlerin Angela Merkel wich einer klaren Formulierung meist aus, 2015 sagte sie aber. "Von meiner Seite möchte ich sagen, dass unser früherer Bundespräsident Christian Wulff gesagt hat: 'Der Islam gehört zu Deutschland.' Das ist so; dieser Meinung bin ich auch."



Vor allem aus der CSU kam über die Jahre Widerspruch "Dass der Islam zu Deutschland gehört, ist eine Tatsache, die sich auch aus der Historie nirgendwo belegen lässt", sagte beispielsweise Hans Peter Friedrich, Schäubles Nachfolger als Bundesinnenminister. Auch Horst Seehofer sagte 2018: "Nein. Der Islam gehört nicht zu Deutschland." Zuletzt fuhr aber selbst Seehofer einen deutlich harmonischeren Kurs, als er mit einem Förderprogramm die gesellschaftliche Verankerung von Moscheegemeinden voranbringen wollte.

Auch ein Zugeständnis an unbequemen Kreisverband

Die Formulierung der "Islam gehört nicht zu Deutschland" durch die CDU in Sachsen-Anhalt ist also nicht neu - steht aber etwas im Gegensatz zum aktuellen Kurs der Bundestagsfraktion aus CDU und CSU. "Die CDU in Sachsen-Anhalt war schon immer besonders konservativ", sagt Christoph Richter, Landeskorrespondent des Deutschlandfunks in Sachsen-Anhalt. Die Formulierung sei auch ein Zugeständnis an den Kreisverband Harz, der schon für eine Koalition mit der AfD geworben hatte. Bekannt wurde der stark rechts stehende Kreisverband, als er in einer sogenannten Denkschrift forderte, das "Nationale" mit dem "Sozialen" zu versöhnen.



Das besagte Grundlagenpapier lasse zudem Fragen zum Umgang mit der AfD offen, sagte Richter. Zwar spreche sich die CDU darin gegen eine Koalition mit der AfD aus. Es fehle im Umkehrschluss aber, dass die Partei die Tolerierung einer Minderheitsregierung ausschließe - was vorherige Formulierungen aufgeweicht habe. Ulrich Thomas, Vorsitzender des Kreisverbandes Harz, sprach sich auf dem kleinen Parteitag der CDU am Sonntag in Magdeburg dafür aus, das Grundlagenpapier ohne jegliche Diskussion zu beschließen. "Das ist ein Zeichen für Geschlossenheit", sagte er.

Landtagswahl 2021 im Blick

Der Umgang mit der AfD treibt die CDU in Sachsen-Anhalt besonders um. Die Stärke der Rechtspopulisten, die 2016 24,2 Prozent der abgegebenen Stimmen erhielten, drängte die CDU nach der Landtagswahl 2016 in eine Koalition mit SPD und Grünen. Diese wurde zuletzt beim gescheiterten Versuch, den umstrittenen Polizeigewerkschafter Rainer Wendt als Staatssekretär zu engagieren, auf die Probe gestellt, als SPD und Grüne ihre Zustimmung verweigerten.



Der nächste Landtagswahl wird den aktuellen Planungen zufolge am 6. Juni 2021 gewählt.