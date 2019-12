Der frühere CDU-Generalsekretär Polenz bezweifelt, dass sich der sachsen-anhaltinische Kreispolitiker Möritz glaubhaft von seiner rechtsextremen Vergangenheit distanziert hat.

Wenn man eine zweite Chance haben wolle, dürfe man den alten Irrweg nicht weitergehen, sagte Polenz im Deutschlandfunk. Er verwies auf Möritz' Mitgliedschaft im Verein "Uniter", die erst am vergangenen Sonntag geendet war. Uniter sei in Teilen rechtsradikal, betonte Polenz, und das müsste für die CDU Grund genug sein, sich von Möritz zu trennen.



Die Bundes-Partei hatte sich zuvor in die Debatte eingeschaltet. In einer Mitteilung an alle Landesverbände heißt es, Nazis hätten keinen Platz in der Partei. Allerdings habe jeder Mensch das Recht auf Erkenntnis und Besserung.



Möritz war 2011 als Ordner an einer Neonazi-Demo beteiligt. Weil er sich nach eigenen Angaben von seinen Verbindungen zur Neonazi-Szene distanziert hatte, verzichtete der CDU-Kreisverband Anhalt-Bitterfeld darauf, ihn auszuschließen. Dies hat zu starken Spannungen in der Koalition mit SPD und Grünen geführt.