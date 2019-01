Sachsens Ministerpräsident Kretschmer ist Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl im September.

Auf einer Landesvertreterversammlung in Dresden wurde Kretschmer mit 96,3 Prozent der Stimmen gewählt. Derzeit regiert die CDU in Sachsen in einer Koalition mit der SPD. In einer aktuellen Wahlumfrage liegt die CDU in dem Bundesland derzeit mit 29 Prozent der Zweitstimmen nur vier Prozentpunkte vor der AfD