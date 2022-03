Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter (picture alliance / Geisler-Fotopress)

Es sei nun an der Zeit, für einige Monate die Gasimporte auszusetzen, sagte Kiesewetter im Deutschlandfunk. Die westlichen Staaten finanzierten jeden Tag mit 700 Millionen Euro den russischen Krieg über Deviseneinnahmen. Kiesewetter warnte zugleich vor einem Nato-Einsatz in der Ukraine in Form einer Friedensmission, wie es zum Beipiel Polen vorgeschlagen hatte. Man müsse aufpassen, nicht in den Krieg hineingezogen zu werden. Russlands Präsident Putin versuche die Lage weiter zu esaklieren. Kiesewetter sprach in diesem Zusammenhang von der Möglichkeit einer nuklearen Erpressung oder fingierter Chemiewaffen-Unfälle. Die NATO müsse deshalb äußerst vorsichtig sein.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.