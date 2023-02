Berlin-Wahl

Die CDU sieht nach der Wiederholungswahl in Berlin einen klaren Regierungsauftrag. Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Prien sagte im Deutschlandfunk , die Menschen in Berlin wollten einen Führungswechsel. Deswegen sei es richtig, dass die stärkste Partei mit den anderen demokratischen Parteien spreche. Der Berliner CDU-Spitzenkandidat Wegner machte angesichts der großen Zugewinne deutlich, dass er einen klaren Regierungsauftrag habe. Berlin habe den Wechsel gewählt. Die CDU hatte bei der Wahl um zehn Prozentpunkte zulegen können und könnte rein rechnerisch sowohl mit der SPD als auch mit den Grünen regieren.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey zeigte sich zu Gesprächen mit der CDU bereit, will aber auch über eine Neuauflage des Bündnisses ihrer SPD mit Grünen und Linken sprechen. Zwar haben die Koalitionsparteien Verluste hinnehmen müssen, sie verfügen aber noch immer über eine Mehrheit. Giffey sagte im RBB, wenn die SPD in der Lage sei, eine starke Regierung anzuführen, sei das ein Punkt, den man nicht einfach zur Seite schieben könne.

Die SPD-Bundesvorsitzende Esken bezeichnete die Wiederholungswahl in Berlin als Protestwahl. Esken sprach ebenfalls im Deutschlandfunk von einem Denkzettel, den die Bevölkerung der rot-grün-roten Koalition gegeben habe. Der CDU sei es gelungen, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung in Zustimmung zu verwandeln. Jetzt gehe es darum, eine stabile Koalition für Berlin zu bilden und Unzufriedenheit in der Bevölkerung abzubauen. Dazu werde man auch mit der CDU sprechen.