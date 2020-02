Die CDU plant, einen Sonderparteitag für die Wahl ihres neuen Vorsitzes einzuberufen.

Als mögliche Termine werden der 25. April oder der 9. Mai genannt, wie mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Parteikreise melden. Ein entsprechender Zeitplan sei am Morgen auf der Sitzung des Präsidiums beraten worden. Eine Entscheidung müsse der CDU-Bundesvorstand fällen, der noch im Laufe des Tages zusammenkommt.



Damit erfolgt die Klärung der Personalfrage nun offenbar doch schneller als ursprünglich von der scheidenden Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer geplant. Die Rufe nach einem Fahrplan für die Wahl zum Parteivorsitz und für die Kanzlerkandidatur waren nach dem schlechten Ergebnis für die CDU bei der Bürgerschaftswahl gestern in Hamburg lauter geworden.



Der stellvertretende Parteivorsitzende Strobl äußerte die Hoffnung, dass sich die Anwärter Merz, Spahn und Laschet einvernehmlich einigen. Er wisse allerdings, dass die Chancen dafür nicht sonderlich gut stehen, sagte Strobl im ZDF. Auch seine Kollegin im Vorstand Klöckner sprach sich für eine solche so genannte Team-Lösung aus.



Als einziger hat bisher der Außenpolitiker Röttgen offiziell seine Kandidatur angekündigt.