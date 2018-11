Als dritter prominenter Kandidat ist jetzt auch Bundesgesundheitsminister Spahn offiziell im Rennen um den CDU-Bundesvorsitz.

Spahns Heimatverband, die CDU im münsterländischen Borken, nominierte ihn am Abend bei einer Vorstandsklausur einstimmig. Außer ihm sind die aussichtsreichsten Kandidaten Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer und der frühere Unionsfraktionschef Merz. Alle drei präsentieren sich in den nächsten Wochen auf Regionalkonferenzen. Gewählt wird beim CDU-Bundesparteitag in Hamburg am 7. Dezember.