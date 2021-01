Bundesgesundheitsminister Spahn ist zum stellvertretenden CDU-Vorsitzenden gewählt worden.

Mit 589 Stimmen erhielt er das schwächste Ergebnis aller Bewerberinnen und Bewerber. Am besten schnitt der hessische Ministerpräsident Bouffier mit 806 Stimmen ab. Der digitale Parteitag bestätigte zudem Landwirtschaftsministerin Klöckner sowie die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Breher und den baden-württembergischen Innenminister Strobel in ihren Ämtern als Partei-Vize. Spahn besetzt den Posten, den Laschet durch seine Wahl zum Vorsitzenden frei gemacht hat.



Der unterlegene Bewerber um den CDU-Vorsitz, Röttgen, wurde in das Parteipräsidium gewählt. Neu in dem Spitzengremium ist auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff. Der frühere Fraktionschef Merz, der in der Stichwahl gegen Laschet unterlag, erklärte, nicht für einen Präsidiumsposten zu kandidieren.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.