Bundesgesundheitsminister Spahn hat Berichte zurückgewiesen, er strebe die Kanzlerkandidatur der Union an. Dabei hatte er in den vergangenen Wochen vor allem damit zu tun, die Kritik an der Impfkampagne gegen das Coronavirus in Deutschland abzuwehren.

Nein, er trete als stellvertretender Vorsitzender der Christdemokraten an, betonte Spahn in einem Interview der "Welt am Sonntag". Dabei bleibe er im Team mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet. In Presseberichten war die Rede davon, dass Spahn parteiintern seine eigenen Chancen ausgelotet habe.



Ministerpräsident Laschet sagte der "Bild am Sonntag", es sei erfolgreiche Tradition bei den Unionsparteien, dass der Kanzlerkandidat entweder der CDU- oder der CSU-Parteichef werde. Der Nachfolger der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer soll auf einem digitalen Parteitag am kommenden Freitag und Samstag gewählt und danach schriftlich von den Delegierten bestätigt werden. Neben Laschet bewerben sich der Außenpolitiker Röttgen und der frühere Fraktionschef Merz um den Vorsitz.



Unterdessen setzte sich in der Großen Koalition die Kontroverse über die Impfkampagne und die Arbeit des Bundesgesundheitsministers fort. SPD-Generalsekretär Klingbeil erneuerte seine Kritik. Der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte Klingbeil, Spahn habe Monate Zeit gehabt, die Impfungen in Deutschland vorzubereiten - das habe der Minister aber nicht getan. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer warf der SPD vor, in den Wahlkampf-Modus umgeschaltet zu haben.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.