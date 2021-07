Politiker von SPD und Grünen haben den CDU-Vorsitzenden Laschet aufgefordert, Stellung zu den jüngsten Äußerungen des Bundestagskandidaten Maaßen zu beziehen.

SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte dem "Tagesspiegel", Laschet schweige ein weiteres Mal zu dem erneuten demokratiefeindlichen Ausfall. Es dränge sich langsam der Eindruck auf, dass Maaßens Verhalten von Laschet nicht nur toleriert werde, sondern gewollt sei. Grünen-Fraktionschef Hofreiter sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Maaßen greife die Pressefreiheit an und bediene sich ganz bewusst einer, Zitat, "krawalligen AfD-Methodik". Das Schweigen von Laschet in dieser Sache sei unerträglich.



Der ehemalige CDU-Generalsekretär Polenz plädiert für einen Parteiausschluss von Maaßen. Der Bundestagskandidat habe der CDU wiederholt geschadet und werde auch in Zukunft provozieren, sagte Polenz im Deutschlandfunk. Für die Partei wäre ein Ausschluss von Vorteil, weil man sich nicht mehr der Frage stellen müsse, warum man ein Mitglied wie Maaßen in den eigenen Reihen dulde. Was der Politiker gesagt habe, finde man sonst eher bei der AfD, hieß es weiter.

Bundesregierung betont Pressefreiheit

Die Bundesregierung betonte die Bedeutung der Pressefreiheit. Ihr Sprecher Seibert bezeichnete den freien und unabhängigen Journalismus als eine Säule der Demokratie, der den Schutz des Grundgesetzes genieße. Im Übrigen sehe er keinerlei Grund, auf Wahlkampfäußerungen einzelner Kandidaten einzugehen.



Maaßen ist CDU-Direktkandidat in einem südthüringischen Wahlkreis. Am Wochenende hatte er unter anderem bei Grünen und SPD für Entrüstung gesorgt, indem er empfahl zu überprüfen, ob einige Redakteure die charakterliche Eigenschaft etwa für die "Tagesschau" hätten. Den öffentlich-rechtlichen Medien warf Maaßen eine Berichterstattung mit Linksdrall vor.

