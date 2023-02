Wiederholungswahl in Berlin: Der CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner, die SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey und die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch im ZDF-Wahlstudio (AFP / ODD ANDERSEN)

Wegner sprach von einem "phänomenalen" Ergebnis. Es zeige, dass die Berlinerinnen und Berliner den Wechsel wollten. Er wolle sowohl mit der SPD als auch mit den Grünen Gespräche führen, um eine Regierung zu bilden. Er habe dabei keine Präferenz.

Auch SPD und Grüne wollen Regierende Bürgermeisterin stellen

SPD und Grüne bekundeten ebenfalls ihren Führungsanspruch. Die amtierende Regierende Bürgermeisterin Giffey von der SPD sagte, ihr Ziel sei weiterhin, eine stabile Regierung unter Führung der SPD zu bilden. Die Berlinerinnen und Berliner hätten deutlich gemacht, dass man Dinge ändern müsse, meinte sie.

Der Berliner SPD-Landesvorsitzende Saleh wollte sich im Deutschlandfunk nicht zu einer möglichen Regierungsbeteiligung äußern. Saleh sagte, seine Partei nehme das Wahlergebnis mit Demut und Respekt zur Kenntnis. Nun werde in den Parteigremien beraten, wie man damit umgehe. Saleh warf der CDU einen sehr aggressiven und populistischen Wahlkampf vor und nannte als Beispiel den Umgang mit den Straftaten in der Silvesternacht.

Grüne für Fortsetzung der Koalition mit SPD und Linken

Die Grünen-Spitzenkandidatin Jarasch sprach sich dafür aus, die Koalition mit SPD und Linken fortzusetzen, wenn möglich unter Führung der Grünen. Die jetzige Regierungskoalition habe "eine klare und stabile Mehrheit", sagte Jarasch.

Die Co-Landesvorsitzende Mertens sagte im Deutschlandfunk , ihre Partei habe das historisch beste Ergebnis von 2021 bestätigt. Dies sei ein klares Votum für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Natürlich werde man mit der CDU reden, wenn diese zu Gesprächen einlade, die Präferenz der Grünen liege aber weiter bei grün-rot-rot.

Linke und AfD zufrieden mit Wahlergebnis

Die Linken-Bundesvorsitzende Wissler sprach von einem guten Ergebnis für ihre Partei. Es gehe um bezahlbaren Wohnraum, soziale Sicherheit und Klimaschutz. Dafür stehe ihre Partei. Linken-Spitzenkandidat Lederer zeigte sich offen für eine Neuauflage der Koalition: An den Linken werde eine progressive Regierung nicht scheitern. AfD-Parteichef Chrupalla wiederum sieht in den Verlusten von SPD und FDP in Berlin auch eine Niederlage für die Bundesregierung. Chrupalla sagte in der ARD, der Kriegskurs sei bestraft worden.

Mehr zur Wiederholungswahl können Sie in unserem Nachrichtenblog lesen

Diese Nachricht wurde am 13.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.