CDU plant grundlegende Reform des Bürgergelds. (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Wie aus einem Konzept hervorgeht, will die CDU im Fall einer Regierungsbeteiligung die Sanktionsmöglichkeiten ausbauen, wenn eine zumutbare Arbeit ohne sachlichen Grund abgelehnt wird. Auch die Regeln für Vermögensprüfungen sollen verschärft werden. Außerdem plant die CDU eine Umbenennung des Bürgergelds in "Neue Grundsicherung". In der Beschlussvorlage heißt es, der Name Bürgergeld führe in die Irre, denn er sei Ausdruck des politischen Konzepts eines bedingungslosen Grundeinkommens.

Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Mast, kritisierte das Vorhaben als, so wörtlich, "schäbig". Was die CDU plane, zementiere die Armut von vielen Eltern und Kindern. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Haßelmann, sprach von Populismus auf Kosten der Betroffenen.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.