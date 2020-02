In der Diskussion um die künftige Führung der CDU haben Spitzenvertreter der Partei für eine einvernehmliche Lösung plädiert.

Bundesgesundheitsminister Spahn, der als ein möglicher Kandidat für Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur gilt, sprach sich für eine Teamlösung aus. Dieses Team müsse die Partei einen, sagte Spahn in der ARD. Der stellvertretende Unionsfraktionschef Linnemann meinte gegenüber der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, der Wert einer gütlichen Einigung sei höher einzuschätzen als ein langwieriges öffentliches Gezerre. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte im Deutschlandfunk, es verlange die Bereitschaft aller Beteiligten, persönliche Ambitionen zurückzustellen.



Die derzeitige CDU-Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer hatte am vergangenen Montag ihren Rücktritt angekündigt. Sie will in den kommenden Tagen Gespräche mit den möglichen Nachfolgekandidaten führen. Dazu werden neben Spahn auch der frühere Unionsfraktionschef Merz und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet gezählt.