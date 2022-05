Schleswig-Holstein

CDU-Ministerpräsident Daniel Günther hatte das Ziel ausgegeben, innerhalb der nächsten drei Wochen eine Regierung zu bilden. (pa/Carsten Rehder/dpa)

Der geschäftsführende Landesvorstand der Christdemokraten stimmte einstimmig für die Aufnahme von Verhandlungen zwischen den beiden Parteien. Das teilte ein CDU-Sprecher nach der Sitzung mit. Bei den Grünen hatte ein Landesparteitag bereits gestern Abend mit großer Mehrheit seine Zustimmung zu den Gesprächen gegeben.

Die Verhandlungsdelegationen beider Parteien wollen am Nachmittag in Kiel zusammenkommen. Ministerpräsident Günther hatte nach dem Ende der Sondierungen das Ziel ausgegeben, innerhalb der nächsten drei Wochen eine Regierung zu bilden. Beratungen über eine Fortsetzung des Bündnisses von CDU, FDP und Grünen waren nach der Landtagswahl am 8. Mai gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.