Nordrhein-Westfalen

Vor der Abstimmung hatte der CDU-Landesvorsitzende Wüst bei den Delegierten für ein Ja zum Koalitionsvertrag mit den Grünen geworben.

Die Entscheidung für den Koalitionsvertrag fiel bei einem Landesparteitag in Bonn per Handzeichen. Der Landesvorsitzende und Ministerpräsident Wüst erklärte, das Papier sei ein Fundament für eine erfolgreiche Arbeit. Die Grünen beraten parallel auf einer zweitägigen Landesdelegiertenkonferenz in Bielefeld. Wie Wüst empfiehlt auch Landes-Grünen-Chefin Neubaur ihrer Partei, dem Papier zuzustimmen. Wenn auch die 280 Delegierten der Grünen den Vertrag billigen, könnte Wüst am Dienstag als Ministerpräsident wiedergewählt werden. CDU und Grüne verfügen im Düsseldorfer Landtag über 115 von 195 Sitzen. Für Montag ist bereits die Unterzeichnung des Koalitionsvertrags geplant.

Mittwoch soll das neue Landeskabinett öffentlich vorgestellt und im Landtag vereidigt werden. Der Koalitionsvertrag sieht acht Ministerien für die CDU vor, vier für die Grünen.

