Sondierungen bereits heute geplant

CDU strebt schwarz-grüne Koalition in Schleswig-Holstein an

In Schleswig-Holstein will die CDU die Grünen zu Gesprächen über die Bildung einer schwarz-grünen Landesregierung einladen. Das kündigte Ministerpräsident Günther nach einer Sitzung des Landesvorstands in Kiel an. Das erste Treffen solle bereits morgen stattfinden.

24.05.2022