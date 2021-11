Die frühere Bundestagspräsidentin Süssmuth hat weibliche CDU-Mitglieder dazu aufgerufen, sich für den Parteivorsitz zu bewerben.

Süssmuth sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wenn keine Frau für diesen Posten antrete, sei das kein gutes Zeichen. Höfliche Bescheidenheit bringe den Kampf für die Parität in der CDU nicht voran, betonte die frühere Bundesfamilienministerin.



Die CDU richtet nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl erstmals in ihrer Geschichte eine Mitgliederbefragung aus, um zu bestimmen, wer die Partei künftig führen soll. Bewerbungen können ab heute offiziell angemeldet werden. Die Mitglieder können dann im Dezember online oder per Briefwahl abstimmen. Die Wahl des oder der neuen Parteivorsitzenden findet im Januar auf einem Bundesparteitag in Hannover statt.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.