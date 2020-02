Der Thüringer CDU-Vorsitzende Mohring gibt neben dem Fraktionsvorsitz auch sein Amt als Landesvorsitzender seiner Partei auf.

Mohring erklärte auf Twitter, er schlage vor, den nächsten Landesparteitag vorzuziehen. Er werde sich dann nicht mehr zur Wahl stellen. Damit wolle er seinen Beitrag dazu leisten, die Partei zu befrieden und einen neuen, gemeinsamen Weg zu finden. Den Vorsitz der CDU-Fraktion im Erfurter Landtag will Mohring nach einer früheren Erklärung spätestens im Mai abgeben.



Mit seinem Rückzug reagiert Mohring auf die Kritik an der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Der FDP-Politiker Kemmerich war mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gewählt worden. Die CDU-Spitze sieht darin einen Bruch mit dem Unvereinbarkeitsbeschluss, mit dem sich die Partei bundesweit von der AfD abgrenzt.