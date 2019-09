Der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl in Thüringen, Mohring, hat eine Morddrohung erhalten.

Landesgeneralsekretär Walk sagte in Erfurt, die Drohung nehme indirekt Bezug auf den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Auf einer Postkarte stehe, dass Mohring Nummer zwei sei, die demnächst einen Kopfschuss erhalten werde. Walk ergänzte, die Drohung habe eine neue Qualität. Die Polizei hat demnach die Schutzmaßnahmen für Mohring erhöht. In Thüringen wird Ende Oktober ein neuer Landtag gewählt.



Anfang der Woche hatte der bayrische SPD-Generalsekretär Grötsch Morddrohungen gegen sich öffentlich gemacht. Auch darin hatte es einen Bezug zum Fall Lübcke gegeben. Der Kasseler Regierungspräsident war im Juni vor seinem Haus erschossen worden. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus.