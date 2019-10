Der Thüringer CDU-Landesvorsitzende Mohring hat die jüngste Debatte über eine Urwahl des Unions-Kanzlerkandidaten oder der Kandidatin kritisiert.

Es wäre schön, wenn die Partei nicht die gleichen Fehler machen würde wie die SPD, sagte Mohring dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vielmehr sollte man sich auf Sachpolitik und den Wahlkampf konzentrieren, sagte der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Thüringen.



Die Werteunion, ein Zusammenschluss konservativer Unionspolitiker, plant für den CDU-Parteitag Ende November einen Antrag zur Urwahl. Auch die Junge Union will sich auf ihrem Jahrestreffen am kommenden Wochenende mit dieser Frage befassen.