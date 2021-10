Zwei Wochen nach der Niederlage bei der Bundestagswahl ringt die Union weiter um einen Weg aus der Krise.

Am Nachmittag kommen die Union-Fraktionschefs aus dem Bundestag und den Landesparlamenten in Magdeburg zusammen. An der zweitägigen Konferenz nehmen auch Vertreter von CDU und CSU aus dem EU-Parlament teil. Derweil mehren sich die Stimmen für personelle Veränderungen in der Union. Eine Gruppe junger CDU-Politiker um den Parlamentarier Amthor und den Junge-Union-Chef Kuban warb in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Welt am Sonntag" dafür, die Parteibasis über die Nachfolge von CDU-Chef Laschet entscheiden zu lassen.

Von Stetten fordert Rückritt des CDU-Präsidiums

Der Vorsitzende der "Parlamentsvereinigung Mittelstand", von Stetten, forderte in der "Bild am Sonntag" den Rücktritt des gesamten CDU-Präsidiums. Die Mitglieder hätten über Jahre die Programmatik der CDU verwässert und den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet in eine chancenlose Kanzlerkandidatur getrieben, sagte von Stetten der "Bild am Sonntag". Ein CDU-Präsidium könne zwar einen Kanzlerkandidaten gegen alle Umfragewerte, gegen die Schwesterpartei, gegen die Bundestagsfraktion und gegen die Parteibasis durchsetzen. Aber dann müsse der Kandidat auch die Wahlen gewinnen. Das sei nicht geschehen, führte der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand der Unionsfraktion aus. Daher habe nicht nur der Kandidat, sondern das gesamte Gremium ein Akzeptanzproblem und müsse seine Ämter zur Verfügung stellen.

Kramp-Karrenbauer und Altmaier verzichten auf Bundestagsmandate

Gestern hatten Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer den Verzicht auf ihre Bundestagsmandate erklärt. Sie wollten damit den Weg für einen Generationswechsel in der Fraktion frei machen, erklärten die CDU-Politiker. Nun ziehen ihre Kollegin Schön und ihr Kollege Uhl als Nachrücker von der Landesliste in den Bundestag ein.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.