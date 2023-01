Gesundheitspolitik

Alexander Dobrindt bei der Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Es könne nicht sein, dass Kinder in Deutschland nicht die Möglichkeit hätten, an Hustensaft und andere Arzneien zu gelangen, sagte der hessische Ministerpräsident Rhein als Gast bei der CSU-Landesgruppenklausur im oberbayerischen Kloster Seeon. Daher müsse ein "Kinder-Gesundheits-Gipfel" einberufen werden, führte der CDU-Politiker aus. Der Chef der Bundestags-CSU, Dobrindt, sagte: "Kinder statt Cannabis" - das sei der Auftrag für den Bundesgesundheitsminister. Darum müsse sich Lauterbach nun kümmern, so Dobrindt mit Blick auf die Legalisierungspläne von SPD, Grünen und FDP.

Das Treffen der CSU-Bundestagsabgeordneten ging gestern nach drei Tagen zu Ende. Insgesamt gab es dabei scharfe Kritik an der Ampel-Koalition.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.