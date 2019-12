Robert Möritz ist ab heute Geschichte für die CDU. Der Einzelfall aus Sachsen-Anhalt aber war nur das Symptom eines weitaus größeren Problems für die Partei, dessen ganze Dimension im Augenblick nur ansatzweise zu ermessen ist. Schon berichten Medien über einen neuen Fall in Berlin. In der Bundeshauptstadt wollen führende CDU-Funktionäre die Aufnahme eines Rechtsanwalts in ihre Partei rückgängig machen, der noch vor ein paar Wochen vergeblich versucht hatte, in die AfD einzutreten und deren Rassismus in sozialen Medien verbreitet hatte.

Schwierige, existenzielle Auseinandersetzung

Die klare Kante der Union zum rechten Rand, die Annegret Kramp-Karrenbauer und zuletzt auch Markus Söder in öffentlichen Reden und internen Appellen beschwören, ist in Wirklichkeit ein Kontinuum von Personen und Positionen mit fließenden Übergängen. Besonderes in den ostdeutschen Bundesländern sind die persönlichen und milieuhaften Verbindungen zwischen CDU und AfD Mitgliedern eng. Im Westen erinnert sich manch ein CDU-Anhänger noch gut, wie er vor ein paar Jahren mit Parolen Wahlkampf machen sollte, die heute als rechtsradikal gebrandmarkt werden. Die Grenze zu dem rassistischen, autoritären, nationalistischen und illiberalen Denken, die die Parteiführungen der Union hart ziehen wollen, verläuft nicht einfach am Rande der Exerzierfelder von Neonazi-Kameradschaften in wirtschaftlich abgehängten Problemzonen Ostdeutschlands und nicht erst vor den Toren rechtsintellektueller Denkfabriken in alten Ritterburgen.

Die Geister, die CDU und CSU bedrängen, sind in der Mitte der Parteien gegenwärtig. Das macht die Auseinandersetzung so schwierig und existenziell. In Sachsen-Anhalt wurde das zuletzt schon vor dem Bekanntwerden des Falles Möritz wieder sichtbar, als ein kleiner Landesparteitag ein sogenanntes Grundlagenpapier zur Identität des christdemokratischen Landesverbandes verabschiedete. Gegen den ausdrücklichen Willen der Parteispitze hielt sich die Mehrheit der Delegierten darin bewusst die Möglichkeit zu einer Zusammenarbeit mit der AfD offen. Vielen CDU-Mitgliedern steht die Rechtsaußen-Partei nicht nur näher als Die Linke, sondern auch als SPD und Grüne, mit denen sie sich in Sachsen-Anhalt nur widerwillig in eine Koalition gezwungen fühlen.

Der Streit ist noch längst nicht entschieden

Die innerparteiliche Debatte um das Verhältnis zur AfD ist ein Streit um die Richtung der Unionsparteien, der längst noch nicht entschieden ist. In der "Wertunion" haben sich konservative CDU-Anhänger wie der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans Georg Maaßen zusammengeschlossen, die zielstrebig an einem fundamentalen Politik- und Elitenwechsel in der eigenen Partei arbeiten. Annegret Kramp-Karrenbauer hat schon im Sommer mit einem Vergleich zur Tea-Party-Bewegung bei den amerikanischen Republikanern erkennen lassen, wie ernst sie das Problem nimmt. Es geht um einen Kampf um die Seele der Partei. Angesichts der Bedeutung der Unionsparteien in der parlamentarischen Demokratie aber geht es um weit mehr als das.

Stephan Detjen (Deutschlandradio / Bettina Straub)Stephan Detjen, Chefkorrespondent von Deutschlandradio. Studierte Geschichtswissenschaft und Jura an den Universitäten München, Aix-en-Provence sowie an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Rechtsreferendariat in Bayern und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Seit 1997 beim Deutschlandradio, zunächst als rechtspolitischer Korrespondent in Karlsruhe. Ab 1999 zunächst politischer Korrespondent in Berlin, dann Abteilungsleiter bei Deutschlandradio Kultur. 2008 bis 2012 Chefredakteur des Deutschlandfunk in Köln. Seitdem Leiter des Hauptstadtstudios Berlin sowie des Studios Brüssel.