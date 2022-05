Schleswig-Holstein

CDU und FPD enttäuscht über Absage der Grünen für Jamaika-Koalition

In Schleswig-Holstein haben CDU und FDP enttäuscht auf die Absage der Grünen an eine Neuauflage der Jamaika-Koalition reagiert.Man habe feststellen müssen, dass die Fortsetzung der bisherigen Politik von einem Partner definitiv nicht gewünscht werde, sagte der FDP-Landesvorsitzende Garg nach Sondierungsgesprächen in Kiel.

20.05.2022