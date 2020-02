In Thüringen wird auch zwei Wochen nach dem Eklat bei der Ministerpräsidentenwahl nach einem Ausweg aus der Regierungskrise gesucht. Der Ball liegt im Feld der CDU. Aber sie muss nicht nur in Thüringen Antworten geben, sondern auch im Bund. Eine Chronologie der Ereignisse der vergangenen Wochen:

17. Februar:

Der frühere Ministerpräsident von Thüringen, Ramelow, schlägt vor, übergangsweise die frühere Ministerpräsidentin Lieberknecht von der CDU als Regierungschefin einzusetzen. Die 61-Jährige soll demnach für etwa 70 Tage eine sogenannte "technische Regierung" mit drei Ministern führen, bis ein neuer Landtag gewählt ist. So will Ramelow die Regierungskrise im Freistaat beilegen.

16. Februar:

Der Linken-Politiker Ramelow bietet der CDU Gespräche über bestimmte politische Vorhaben in Thüringen an, um die Regierungskrise im Freistaat zu beenden. Er würde sich wieder als Kandidat für das Ministerpräsidentenamt zur Wahl stellen, wäre aber auf Stimmen von FDP oder CDU angewiesen. Die CDU lehnt es ab, einen Linken-Politiker "aktiv" ins Amt zu heben.



Auf Bundesebene ist die Partei auf der Suche nach einem Nachfolger für die scheidende Vorsitzende Kramp-Karrenbauer. Mehrere hochrangige CDU-Politiker fordern, die Frage des Parteivorsitzes im Team und nicht mit Kampfkandidaturen zu lösen. Der potenzielle Bewerber Laschet übt auf der Münchner Sicherheitskonferenz Kritik an der Europapolitik der Bundesregierung.

14. Februar:

Mike Mohring kündigt an, neben dem CDU-Fraktionsvorsitz im Landtag auch den Vorsitz der Landespartei aufzugeben. Er werde sich auf dem nächsten Landesparteitag, der vorgezogen werden solle, nicht mehr zur Wahl stellen.

13. Februar:

Der "Liberal-konservative Kreis" (LKK) im Bundestag verurteilt die Kritik an der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen als "Dammbruch in der politischen Kultur". Historisch völlig deplatzierte Nazi-Vergleiche und gezielte Diffamierungen politischer Konkurrenten bereiteten den Boden für Hass und Gewalt, teilt der Zusammenschluss aus Bundestagsabgeordneten von CDU, CSU und FDP mit.

12. Februar:

In der CDU beginnt die Debatte über mögliche Kandidaten für den Parteivorsitz. Genannt werden Bundesgesundheitsminister Spahn, der frühere Unionsfraktionsvorsitzende Merz und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet. Diskutiert wird auch über den von Kramp-Karrenbauer genannten Zeitplan, die Personalfragen auf dem CDU-Parteitag im Dezember zu klären. Viele halten das für zu spät.



Der Thüringer CDU-Vorsitzende Mohring räumt ein, dass ihm bewusst gewesen sei, dass bei der Ministerpräsidentenwahl auch die AfD für den FDP-Politiker Kemmerich stimmen könnte. Er habe vor einem daraus resultierenden "Tsunami" gewarnt.



Der stellvertretende CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende Heym übt Kritik an der Forderung von Kanzlerin Merkel, das Ergebnis der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen rückgängig zu machen. Da müsse sich niemand wundern, wenn sich Leute, die vor 30 Jahren auf die Straße gegangen seien, "angewidert von den etablierten Parteien" abwendeten.



Der Parlamentarische Staatssekretär Wanderwitz (CDU) wird zum neuen Ost-Beauftragten ernannt.

11. Februar:

Der CDU-Vorsitzende Söder betont, dass seine Partei bei der Auswahl des Kanzlerkandidaten der Union mitreden werde. Die CDU solle erst ihren Vorsitz klären - dann werde über die Kanzlerkandidatur entschieden. Söder widerspricht damit Kramp-Karrenbauer.

10. Februar:

Die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer kündigt an, den Parteivorsitz in absehbarer Zeit abzugeben und auf eine Kanzlerkandidatur zu verzichten. In den Tagen seit der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen war die Kritik an ihr gewachsen. Sie plädiert dafür, CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur wieder in eine Hand zu legen.

8. Februar:

Thüringens Ministerpräsident Kemmerich erklärt seinen sofortigen Rücktritt. Er bleibt aber geschäftsführend im Amt.



Die Bundesspitzen von CDU, CSU und SPD halten an ihrer Forderung nach Neuwahlen in Thüringen fest, auch wenn die Landes-CDU dagegen ist. Das teilen sie nach einer Sondersitzung des Koalitionsausschusses mit.



Der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, der CDU-Politiker Hirte, bittet um seine Entlassung. Bundeskanzlerin Merkel habe ihm in einem Gespräch mitgeteilt, dass er nicht mehr Beauftragter der Regierung für die neuen Länder sein könne. Hirte hatte Kemmerich nach der Wahl zum Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD gratuliert. Er ist stellvertretender Parteivorsitzender in Thüringen.

7. Februar:

Der Thüringer CDU-Partei- und Fraktionschef Mohring kündigt an, sein Amt als Fraktionschef bis Mai aufgeben.

6. Februar:

Die Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer reist nach Erfurt und spricht mit den CDU-Abgeordneten in Thüringen. Sie scheitert mit ihrer Forderung nach raschen Neuwahlen.



Kanzlerin Merkel äußert sich auf einer Auslandsreise zur Ministerpräsidentenwahl. in Thüringen. Sie nennt das Ergebnis "unverzeihlich" und fordert, die Wahl rückgängig zu machen.



FDP-Chef Lindner reist nach Erfurt. Später erklärt Kemmerich seinen Verzicht auf das Ministerpräsidentenamt und kündigt einen Antrag auf Neuwahlen an. Einen sofortigen Rücktritt lehnt er ab.

5. Februar:

Der FDP-Politiker Kemmerich wird im dritten Wahlgang zum Regierungschef von Thüringen gewählt - mit Unterstützung der Fraktionen von CDU und AfD. Er nimmt die Wahl an. Ein politisches Beben geht durch Deutschland.

3. Februar:

In einer Mitgliederbefragung der Linken wird der Regierungsvertrag für die rot-rot-grüne Minderheitsregierung angenommen.



Nach langwierigen Diskussionen über das verfassungsgemäße Verfahren bei der Wahl des neuen Ministerpräsidenten im Landtag läuft die Frist für Wahlvorschläge aus. Für die AfD tritt der parteilose Bürgermeister Christoph Kindervater an. Die FDP schickt ihren Landeschef Thomas Kemmerich ins Rennen.

24./25. Januar:

Parteitage von Thüringer SPD und Grünen machen den Weg für eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung frei.

13. Januar:

Erstmals sprechen Spitzenpolitiker von Linke, CDU, SPD, Grüne und FDP direkt miteinander darüber, wie Mehrheiten im Parlament gefunden werden können.

12. Januar:

Unter Moderation von Alt-Bundespräsident Gauck treffen sich Ramelow und Mohring.

6. Januar:

Thüringens Ex-Ministerpräsident Althaus (CDU) bringt die Idee einer "Projektregierung" ins Spiel.

6. Dezember:

CDU und FDP erklären, ein Gesprächsangebot von Rot-Rot-Grün anzunehmen. Dabei gehe es um Zusammenarbeit unterhalb von Unterstützung, Duldung oder Tolerierung.

6. November:

Mohring schließt eine Koalition oder Kooperation mit der Linken ebenso aus wie mit der AfD.

31. Oktober:

CDU-Spitzenkandidat Mohring bringt eine Minderheitsregierung seiner Partei mit SPD, Grünen und FDP ins Gespräch. Diesem Bündnis fehlen sieben Sitze zu einer Mehrheit.

30. Oktober:

Die bisherige rot-rot-grüne Koalition will trotz nun fehlender Mehrheit weiter zusammenarbeiten. Wegen der Einbußen von SPD und Grünen fehlen ihr vier Stimmen zu einer Mehrheit.

28. Oktober:

CDU-Fraktionsvize Heym löst eine heftige Diskussion aus mit der Bemerkung, dass seine Partei auch ein Bündnis mit der AfD nicht ausschließen solle - was ein Parteitagsbeschluss allerdings ebenso ausschließt wie ein Bündnis mit der Linken.

27. Oktober:

Bei der Landtagswahl verliert die von Bodo Ramelow (Linke) geführte Koalition von Linken, SPD und Grünen ihre knappe Mehrheit. Nach der Linkspartei (31 Prozent) wird die rechtsgerichtete AfD (23,4) zweitstärkste Kraft vor der CDU (21,7). Die SPD stürzt auf 8,2 Prozent ab. Grüne (5,2) und FDP (5,0) schaffen den Einzug in den Landtag nur denkbar knapp.